Мельбурн, Австралия, 11 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Молодая жительница Мельбурна (столица Виктории, юго-восток Австралии) с положительным результатом теста на COVID-19 была вынуждена поместиться на карантин в «холодной и одинокой» палатке без туалета и душа после того, как ей было отказано в экстренном размещении. Об этой истории 11 октября сообщил телеканал Nine News.

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Джорджия Миллсом рассказала в интервью журналистам, что в соответствии с правилами самоизоляции в Виктории, она была вынуждена изолироваться в нескольких метрах от своей семьи, наблюдая за ними в одиночестве через окно. 6 октября Миллсом получила положительный результат теста на COVID-19, но когда она позвонила на горячую линию по размещению в отелях, ей сказали, что нет никаких гарантий, что она получит номер, поскольку система была переполнена.

«Меня заставили самоизолироваться в моей машине, а затем моя мама удивила меня, установив палатку на заднем дворе, чтобы так вытащить меня из машины», — отметила женщина, добавив, что регулярно получает звонки от санитарных служб, которые спрашивают о ее самочувствии, однако ей так и не предложили номер в отеле.