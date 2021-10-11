Канберра, 11 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки число суточных заражений коронавирусом в штате Виктория (юго-восток Австралии) постепенно снижается. Так, за последние 24 часа в штате было выявлено 1 612 случаев заражения коронавирусом. Еще восемь человек скончались от COVID-19. Об этом 11 октября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Представляя новую статистику по коронавирусу, министр здравоохранения штата Мартин Фоули подчеркнул, что вакцины от COVID-19 производства Pfizer и Moderna будут доступны каждому в государственных центрах вакцинации. По его словам, правительство Виктории ожидает, что поставки препаратов в штат будут носить регулярный характер, поэтому в клиниках и центрах вакцинации нехватки вакцин Pfizer и Moderna не будет.

В настоящее время в больницах Виктории с диагнозом COVID-19 находятся 677 человек, 133 из которых находятся в реанимации. 94 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние 24 часа в штате было проведено 73 138 тестов на коронавирус и введено 34 279 доз ковид-вакцины.