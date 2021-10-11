Сидней, Австралия, 11 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. За последние сутки в штате Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) выявили 496 новых случаев заражения коронавирусом и еще восемь смертей от COVID-19. Несмотря на то, что сегодня, 11 октября, в штате был снять 15-недельный локдаун, эпидемиологическая ситуация по-прежнему показывает позитивную динамику развития. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Cdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Второй день подряд в самом густонаселенном штате Австралии регистрируется менее 500 случаев коронавируса.

Согласно обновленным данным министерства здравоохранения Нового Южного Уэльса, 90,3% жителей штата в возрасте 16 лет и старше получили одну дозу вакцины от COVID-19. 73,5% считаются полностью привитыми.

В то же время, выступая на пресс-конференции, премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте предупредил, что после снятия локдауна, число случаев заражения коронавирусом будет расти, ровно как и число госпитализаций.