Сидней, Австралия, 11 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Сегодня, 11 октября, в Сиднее был отменен всеобщий локдаун после того, как город пребывал в режиме жесткого карантина 15 недель. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

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Теперь посидеть в ресторане или баре с друзьями, записаться на стрижку, навестить родственников возможно, однако для этого необходимо иметь при себе сертификат вакцинации, который свидетельствует, что гражданин был привит от COVID-19 как минимум двумя дозами вакцины. Безусловно, среди населения самого крупного мегаполиса Австралии есть лица, вакцинация которым противопоказана, поэтому им необходимо иметь при себе справку, подтверждающую невозможность вакцинации.

Журналисты Nine News отмечают, что в рестораны, салоны красоты, парикмахерские и многие-многие другие популярные места в Сиднее будет невозможно попасть без предварительной записи, потому что места в них забронированы на ближайшие два месяца.

Отмечается, что посетителям пабов, ресторанов и кафе будет запрещено употреблять пищу и пить напитки стоя.