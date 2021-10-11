Кабул, 11 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Радикалы, пришедшие к власти в Афганистане, ведут с Россией переговоры о признании своего правительства, чтобы выстраивать дальнейшие отношения с Москвой. Об этом представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)Забихулла Муджахидрассказал в опубликованном 11 октября интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, радикалы стараются установить отношения со всеми странами, в первую очередь — дипломатические. Без этого сотрудничать дальше невозможно.

«Мы ведём переговоры с Россией, главным образом о признании нашего правительства и открытии посольств. Решение этих вопросов откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества», — сказал Муджахид.

Муджахид добавил, что радикалы надеются на иностранные инвестиции, в том числе на финансовую поддержку России в деле восстановления разрушенной войной страны. Пока новые власти получают доходы от налогов и таможенных пошлин, в дальнейшем рассчитывают получать их за счёт добычи полезных ископаемых.

Он сообщил также, что афганские власти работают над полным восстановлением воздушного сообщения с Кабулом. Мешает этому отсутствие организации, ответственной за соблюдение норм безопасности в самом аэропорту и на борту самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, Муджахид заявил, что посольствам Афганистана в Москве и посольству России в Кабуле важно возобновить работу в обычном режиме.

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