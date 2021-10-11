Канберра, 11 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Авиационные эксперты предупреждают, что когда жители Австралии снова начнут летать за границу, спустя 18 долгих месяцев после того, как международные границы Австралии закрылись, то в аэропортах страны будут наблюдаться беспрецедентно длинные очереди. Об этом 11 октября телеканал Nine News.

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Пассажирам необходимо будет оформить специальный цифровой документ перед отъездом, чтобы доказать, что они полностью вакцинированы от COVID-19, включая прививки, поставленные в ходе ревакцинации, и у будок паспортного контроля будут более длинные и изнуряющие терпение очереди — по крайней мере, на начальном этапе.

По предварительным оценкам, неразбериха в австралийских аэропортах будет продолжаться порядка шести месяцев. Отмечается, что лица, прибывающие в Австралию, также столкнуться с очередями, поскольку не у всех стран есть такие же электронные сертификаты, что и у австралийцев.