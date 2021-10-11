Волгоград, 11 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Свыше тысячи литров антиковидной плазмы заготовили и выдали инфекционным госпиталям специалисты волгоградского областного центра крови, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Yarregion.ru Забор крови на плазму

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От сбора крови до выдачи сыворотки в среднем проходит четверо суток. От одного донора берут 450 мл крови, из которой после переработки получают до 270 мл антиковидной плазмы. Среди тех, кто сдал кровь, — уже 754 волгоградца, прошедших два этапа вакцинации от COVID-19. Всего в волгоградские больницы потупило 1 002 литра плазмы.

С мая 2020 года донорами стали 5 193 жителя Волгоградской области.