Ростовский врач: «Идёт ожесточённая борьба за жизни людей»
Таганрог, Ростовская область, 11 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Ковидный госпиталь, развёрнутый на базе больницы скорой медицинской помощи Таганрога (Ростовская область), работает на пределе возможностей. Об этом сообщил главный врач лечебного учреждения Дмитрий Сафонов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»
«На данный момент в нашем ковидном госпитале идёт ожесточённая борьба за жизни наших зачастую родных, близких или просто горожан. Госпиталь заполнен до отказа. Количество развёрнутых коек фактически равно количеству возможно размещаемых. Мы работаем с максимальным напряжением за весь период пандемии. Такого количества больных и тяжёлых больных у нас не было ни разу», — сказал он.
Сафонов считает, что ситуация осложняется в связи с полным отсутствием понимания эпидемической ситуации со стороны людей. Прививка, говорит врач, единственный способ переломить ситуацию.