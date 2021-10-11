Тирасполь, 11 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В ходе 821 исследования в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 263 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 59 166 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 54 522 человека, в том числе 240 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1389 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали пять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1192 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 348 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 84 человека. В республике зафиксировали три случая смерти пациентов с COVID-19.