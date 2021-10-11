Белград, 11 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Новейшие оборудование и вооружение получат из России, согласно заключенным контрактам, армия и полиция Сербии. Об этом 11 октября рассказал сербский министр внутренних дел Александр Вулин.

Mod.gov.rs Александр Вулин

«Я не стал бы сейчас говорить о деталях. Но армия и полиция на основании заключенных ранее соглашений и контрактов с Российской Федерацией станут намного сильнее, чем мы были ранее. Знаете и сами, об этом не можем говорить, до тех пор, пока это не произойдет. Но совершенно точно, что армия и полиция закупят самые современные технологии, среди прочего и производства РФ», — заявил он в интервью РИА Новости.

При этом ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что страна ожидает до конца 2021 года поставок ПТУР «Корнет» из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсудипровела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Сербии.