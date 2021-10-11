Новосибирск, 11 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Новосибирске к сегодняшнему дню, 11 октября, на карантине из-за коронавируса находится 81 класс. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Борис Буреев.

Mos.ru Школа в эпоху коронавируса

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«Ситуация по коронавирусу в городе: 93 случая в школах. 195 детей с нарастающим итогом, 41 случай за неделю. 81 класс на карантине, восемь за неделю», — цитирует редакция «НГС Новости» Буреева.

По словам заместителя мера, коронавирусом заразились 18 сотрудников школ.