Джакарта, 11 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Индонезии увеличилось количество спортсменов и официальных лиц, подвергшихся воздействию коронавируса на национальной неделе спорта в Папуа, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно правительственным данным, 45 спортсменов и официальных лиц подверглись заражению коронавируса. 36 спортсменов и официальных лиц находятся на лечении, а еще 9 человек переболели коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь партии «Гериндра» Ахмад Музани заявил, что председатель партии и министр обороны страны Прабово Субианто, скорее всего, примет участие в президентских выборах 2024 года.