Баку, 11 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 10 октября выявили 1032 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 8385 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 492 179 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 473 023 человек, в том числе 1043 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 12 492 носителя коронавируса.

Всего в стране скончались 6664 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе десять — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1017 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 679 теста. Выздоровевшими медики признали 1119 человек. Скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19.