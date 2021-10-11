Баку, 11 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Азербайджане с 11 октября запрещено пускать в здания судов лиц без ковид-паспорта или сертификата о противопоказании к вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Суд

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Те, у кого нет нужных документы, будут участвовать в судебных заседаниях дистанционно. В случаях, когда будет необходимо личное присутствие в суде (например, при избрании меры пресечения), таких лиц доставят на заседание с соблюдением санитарно-гигиенических правил.

В здании суда все обязаны носить защитные маски, держать дистанцию и соблюдать другие меры профилактики пандемии.

Напомним, ранее в Азербайджане ввели правило пускать только с ковид-паспортами в торговые центры, рестораны и кафе. Также это распространяется для тех, кто пользуется междугородним общественным транспортом.