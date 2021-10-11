Москва, 11 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. По итогам трёх кварталов 2021 года в России было реализовано 125,3 тыс. новых премиальных машин, что на 22,9% больше, чем в январе — сентябре 2020 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобиль

В январе — сентябре в РФ больше всего автомобилей данного сегмента было продано немецкими компаниями BMW и Mercedes-Benz. Им принадлежит 55% рынка премиальных машин в России по итогам отчетного периода.

С января по сентябрь 2021 года российские автолюбители приобрели 35,5 тыс. автомобилей BMW и 33,8 тыс. машин Mercedes-Benz.

На третьей строчке расположился японский Lexus с результатом 15,9 тыс. проданных единиц. Четвёртое и пятое места занимают соответственно Audi (13,9 тыс. ед.) и Volvo (6,9 тыс. ед.). У остальных премиальных автомобилей продажи за девять месяцев 2021 года составили менее 5 тыс. штук.

Напомним, с января по сентябрь 2021 года в России в 2,1 раза выросли продажи автомобилей китайских марок. Всего за отчетный период было продано 76 430 таких машин.

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