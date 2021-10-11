Варшава, 11 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Избирательное законодательство Узбекистана находится в процессе реформирования и отвечает ряду предыдущих рекомендаций. Об этом, как пишет Газета. уз, говорится в промежуточном отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Это относится к упрощенной процедуре уведомления о проведении агитационных мероприятий, к некоторым мерам, направленным против злоупотребления служебным положением в ходе избирательной кампании, устранению параллельных способов разрешения споров и новому требованию касательно представления промежуточной отчетности по финансированию избирательной кампании», — отмечается в отчете БДИПЧ.

При этом в организации отметили, что другие давние рекомендации остаются неучтёнными. Данные рекомендации касаются пробелов в защите основных прав и свобод, ограничений избирательных прав, запрета на выдвижение независимых кандидатов и альтернативные источники финансирования избирательной кампании.