Ростов-на-Дону, 11 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Городская больница №7 Ростова-на-Дону получит немногим менее 8 млн рублей, которые будут направлены на усиление материальной базы отделения по лечению внебольничной пневмонии и пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru Больницу оснастят 210 точками подачи кислорода

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За счёт выделенных средств будет приобретён дизельный генератор, а также проведён капитальный ремонт систем подачи кислорода и электроснабжения. В результате в отделении одновременно можно будет использовать 22 аппарата ИВЛ. Вместе с тем будет создано 126 новых точек подачи кислорода.

ИА REGNUM напоминает, что эпидемическая ситуация в Ростовской области остаётся очень напряженной. Ковидные госпитали работают на пределе. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об открытии новых коек для пациентов с COVID-19.