Кишинёв, 11 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 10 октября выявили 670 случаев заражения коронавирусом в ходе 3966 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 306 647 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 288 915 человек, в том числе 835 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2212 пациентов с COVID-19, из которых 198 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7024 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 22 таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 1299 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 7726 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1129 человек, скончались 23 пациента с COVID-19.