Кабул, 11 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Кадровые перестановки могут произойти в посольстве Афганистана в Москве после того, как дипмиссия вернётся к обычному режиму работы. Об этом рассказал представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид рассказал в опубликованном 11 октября интервью ТАСС.

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По его словам, возможными перестановками в посольстве будет заниматься афганский МИД. Сейчас важно, чтобы посольство Афганистана в Москве и посольство России в Кабуле возобновили работу в обычном режиме.

«После этого мы рассмотрим вопрос о смене дипломатического состава. Сотрудники, не выполняющие свои обязанности должным образом, могут быть отозваны», — сказал Муджахид.

Представитель радикалов заявил, что новые власти стараются наладить отношения, в первую очередь дипломатические, со всеми государствами. Переговоры с Москвой касаются в основном признания нового правительства и открытия посольств. После этого будет возможно дальнейшее сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане радикалы, пришедшие к власти в августе этого года, продолжают назначать людей на ключевые государственные должности.

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