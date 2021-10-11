Главы МИД Индонезии и Сербии обсудили сертификаты о вакцинации
Джакарта, 11 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Сербии, сообщает Kompas.
На встрече обсуждались различные вопросы, в том числе вопросы, связанные с признанием сертификатов о вакцинации против коронавируса.
Стороны договорились обсудить соглашения о взаимной и уголовной правовой помощи, а также соглашение об экстрадиции в начале 2022 года. Индонезия и Сербия договорились об экономическом и инвестиционном сотрудничестве.
Глава МИД Индонезии призвала к подписанию меморандума о взаимопонимании в области сельского хозяйства.
«Что касается инвестиций, мы должны упорно работать, чтобы сделать двусторонние инвестиции более сильными», — заявила Ретно Марсуди.
Как сообщало ИА REGNUM, мангровые леса в провинции Бали являются примером восстановления экосистемы.