Москва, 11 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 суток, однако есть случаи выздоровления за пару дней. Об этом 11 октября рассказали специалисты Роспотребнадзора в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова уточнила, что в среднем пациенты болеют COVID-19 11 дней. Однако у разных пациентов период заболевания может длиться как 28 дней, так и два дня.

При этом после двух недель болезни развиваются различные осложнения, симптомы которых могут наблюдаться до полугода, а в отдельных случаях и дольше. Течение болезни и характер осложнений зависят от многих факторов. Младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что большую роль играют своевременность и правильность лечения, а также индивидуальные особенности организма.

Врачи особо отметили, что у прошедших вакцинацию продолжительность заболевания в среднем меньше, чем у не привившихся от COVID-19 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Росстат обнародовал данные по смертности от COVID-19 в августе.