Москва, 11 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В понедельник, 11 октября, в столице России ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в городе составит +11… +13 °C. Об этом 11 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Также указывается, что ветер будет слабым, атмосферное давление составит 753 мм рт. столба.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 12 октября также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 0… +2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура ночью не будет опускаться ниже нуля в центре европейской части России.