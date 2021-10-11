Ванино, Хабаровский край, 11 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В посёлке Токи Ванинского района Хабаровского края днём 11 октября два часа тушили пожар в терминале подачи угля на предприятии «Дальтрансуголь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

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Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Устанавливаются причины возгорания.

«Около полудня 11 октября поступило сообщение о возгорании в терминале подачи угля на предприятии «Дальтрансуголь». По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что произошло загорание транспортерной ленты на участке от башни до причала. В момент происшествия погрузка здесь не велась, лента была чистая от угля. Через два часа огонь был потушен», — пояснили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в трехэтажном жилом доме произошел пожар.