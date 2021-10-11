Буэнос-Айрес, 11 октября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес отметил восстановление туризма после нескольких месяцев жёстких условий пандемии коронавируса, представив обнадеживающие данные по первым длинным выходным после ослабления мер здравоохранения. Об этом он заявил в своём аккаунте в Twitter.

Twitter.com/ alferdez Альберто Фернандес

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«Мы очень довольны туристическим движением по стране, которое показало цифры выше, чем до пандемии, и полную заполняемость основных направлений», — написал Фернандес.

Он также высоко оценил усилия по обеспечению того, чтобы один из секторов, наиболее пострадавших от пандемии, продолжал функционировать.

Фернандес также отметил запуск инициативы PreViaje с инвестициями правительства страны, которой уже во второй раз воспользовался миллион аргентинцев. Инициатива, направленная на развитие национального туризма, позволяет приобретать пакеты услуг с возмещением до 50%.