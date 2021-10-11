Сантьяго, 11 октября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Чили Энрике Парис считает важным продолжение вакцинации от COVID-19, чтобы избежать увеличения числа серьезных случаев или смертей от этого заболевания. Об этом он заявил в интервью изданию El Mercurio.

(сс) Vocería de Gobierno Вакцинация против коронавируса в Чили

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После почти двух месяцев спада пандемии коронавируса в стране три дня подряд регистрировалось более тысячи случаев заражения коронавирусом в день.

«Очевидно, что это вызывает определенное беспокойство, поскольку в какой-то момент нам удалось снизить средний уровень до 300», — сказал Парис.

За последние сутки министерство здравоохранения сообщило о 1 105 новых случаях заражения и 10 смертях, что в общей сложности составляет 1 662 443 инфицированных и 37 564 смертей.

Он также сделал «очень важное напоминание»: «Люди, которые попадают в отделения интенсивной терапии или умирают от COVID-19, — это люди, которые, к сожалению, не были привиты».

По словам министра, несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом, количество коек в отделении интенсивной терапии остается низким, благодаря профилактической работе и кампании по иммунизации.

На сегодняшний день 88,98% населения получили две дозы вакцины от COVID-19, а 3,7 млн человек получили бустерную дозу.

Известно, что вирус ищет тех людей, у которых нет антител, поэтому мы мало-помалу добиваемся прогресса в иммунизации детей, сказал он.