Москва, 11 октября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Температура ночью не будет опускаться ниже нуля в центре европейской части России. Об этом 10 октября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Pixabay.com Холодная осень

По словам специалиста, мощный антициклон, формировавший погоду в центре Европейской России, начнёт постепенно уходить, подталкиваемый областью низкого давления. Ещё 11 октября будет наблюдаться солнечная погода и штиль, температура воздуха составит +12…+14 градусов. Метеоролог посоветовал использовать такой шанс для получения загара в комфортных и безопасных условиях.

Затем, начиная с 13 октября, дневная температура воздуха понизится до +6…+10 градусов, но при этом произойдёт повышение ночных температур до +4…+7 градусов. Ночные заморозки, по словам специалиста, отступят на несколько дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 12 октября в Москву придёт облачная погода с небольшими осадками.