Рига, 11 октября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации сроком на три месяца вступает в силу в Латвии из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба национального Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Основная цель ограничений, по признанию правительства страны — оказать давление на не вакцинированных граждан и активизировать процесс вакцинации от COVID-19. Жителям Латвии, не прошедшим вакцинацию, будет запрещено посещать магазины и другие объекты, кроме магазинов первой необходимости.

Время работы торговых точек будет ограничено. Кроме того, всем работодателям рекомендовано по максимуму перевести сотрудников на удалённую форму работы. Ношение масок будет обязательно в закрытых помещениях, в том числе в школах, вне зависимости от того, привит человек или нет.

К контролю за выполнением требований привлечены и другие структуры. Отмечается, что обязательная вакцинация вводится для всего общественного сектора и для частных предприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении правительства Латвии ввести в стране режим ЧП из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.