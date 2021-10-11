Магадан, 11 октября, 2021, 03:44 — ИА Регнум. В Магадане и посёлке Сокол готовят комфортабельное жильё для жителей двух неперспективных населённых пунктов Колымы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе регионального правительства.

Павел Редин ИА Красная Весна Ветхое жилье

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Будут расселены посёлки Гастелло и Транспортный. Всего в новых домах 60 квартир площадью от 36 до 69 кв. метров.

«Оба жилых дома будут оборудованы современными системами безопасности, а дворовые территории получат комплексное благоустройство и оборудованные парковки. Первые переселенцы уже смогли оценить качество жилья, например, строительную площадку уже посетили жители поселка Транспортный. Всего в поселке сегодня проживает 42 человека. В Сокол переселят 30 семей, еще 12 получат квартиры в «Нагаевском». Люди сами смогут выбрать один из двух домов и этаж, а также сразу высказать свои замечания или пожелания, пока строители еще на объекте», — пояснили в минстрое Магаданской области.

По словам губернатора Сергея Носова, темпы строительства и ввода жилфонда необходимо наращивать, что должно помочь не только в ликвидации недостроев, но и в расселении неперспективных посёлков, чтобы люди взамен аварийного жилья получали современные отремонтированные квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлки Омчак, Гастелло и Транспортный в Тенькинском районе Магаданской области остались практически без жителей. Те, кто ещё не уехал, тоже готовы покинуть поселения из-за их соседства с горными выработками.