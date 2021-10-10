Тбилиси, 10 октября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Информация СМИ об ухудшении здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии, обнародованном на странице учреждения в соцсети Facebook.

Саакашвили Михаил reg

«Саакашвили получает назначенные медикаменты, — говорится в заявлении. — К этому времени его здоровье удовлетворительное».

Напомним, 10 октября личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил телеканалу «Мтавари архи», что в Грузии ухудшилось состояние здоровья бывшего президента страны.