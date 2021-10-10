Москва, 10 октября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоренность между Москвой и Брюсселем о взаимном признании вакцин не достигнута из-за предвзятого отношения со стороны Евросоюза. Об этом он сообщил во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Есть самые разные причины, по которым договоренность пока еще не достигнута. Есть и объективные причины, которые касаются выверки соответствующих процедур. Но мы видим, об этом наши европейские коллеги не стесняясь говорят публично, предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям», — отметил Лавров.

Дипломат выразил надежду на то, что здравый смысл все-таки возобладает, так как в большинстве стран Евросоюза заметен интерес к созданию максимально комфортных условий для жизни людей.