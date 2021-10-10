Тбилиси, 10 октября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. В Грузии ухудшилось состояние здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом 10 октября сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе телеканалу «Мтавари архи».

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, экс-главе государства, объявившему ранее в тюрьме города Рустави голодовку, требуется госпитализация.

«Наверное, придется его (Михаила Саакашвили) перевезти в больницу», — сказал врач.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября Михаил Саакашвили, нелегально вернувшийся в страну, был арестован грузинскими силовиками. Бывший президент Грузии, находящийся в тюрьме города Рустави, объявил голодовку.