Дамаск, , 21:52 — REGNUM Турецкий военный конвой подвергся обстрелу в сирийской провинции Алеппо, сообщает 10 октября агентство Nors.

Военная операция вооруженных сил Турции в Сирии Haber.sol.org.tr

По утверждению агентства, нападение произошло рядом с городом Мари.

Турецкие бронемашины были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами.

По последним данным, в результате двое турецких военных погибли, ещё четверо получили ранения.

При этом министерство обороны Турции уже заявило, что в ответ на это нападение в Сирии проведена военная операция, в ходе которой уничтожено пять «террористов».

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