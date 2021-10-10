Шестеро турецких солдат убиты и ранены в Сирии
Дамаск, 10 октября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Турецкий военный конвой подвергся обстрелу в сирийской провинции Алеппо, сообщает 10 октября агентство Nors.
Haber.sol.org.tr
Военная операция вооруженных сил Турции в Сирии
По утверждению агентства, нападение произошло рядом с городом Мари.
Турецкие бронемашины были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами.
По последним данным, в результате двое турецких военных погибли, ещё четверо получили ранения.
При этом министерство обороны Турции уже заявило, что в ответ на это нападение в Сирии проведена военная операция, в ходе которой уничтожено пять «террористов».