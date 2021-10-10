Техас, США, 10 октября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Запуск космического корабля New Shepard, принадлежащего американской компании Blue Origin, перенесли с 12 на 13 октября из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила компания на странице в соцсети Twitter.

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«Мы переносим запуск корабля New Shepard на среду 13 октября, — говорится в сообщении. — Старт намечен на 13:30 UTC (16:30 мск)».

Отмечается, что причина переноса — прогнозируемые ветра на западе Техаса.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября глава космической компании миллиардер Джефф Безос заявил, что актер «Звездного пути» Уильям Шатнер полетит на ракете-носителе New Shepard в космос в составе экипажа Blue Origin из четырех человек.