Белград, , 21:27 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным, которую можно было бы провести еще в текущем году.

Александр Вучич Franz Johann Morgenbesser

Об этом он заявил 10 октября в Белграде на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Я поблагодарил Владимира Путина за поддержку по многим вопросам. Я выразил желание и надежду до конца года встретиться с российским президентом и обсудить весь круг важных вопросов», — сказал Вучич.

Он также поблагодарил российскую сторону за помощь в борьбе с пандемией коронавируса, а также за поддержку в ситуации с Косово.

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