Москва, 10 октября 2021, 21:02 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о причинах кризисных явлений в Европейском союзе. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-1».
Дипломат отметила, что в основе подходов стран содружества в отношении с Россией лежат не научные разработки, а политические интриги.
Как подчеркнула дипломат, странам ЕС и НАТО нужно осмыслить последние десять лет своей истории, в частности создание мифов об угрозе со стороны России.