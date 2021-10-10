Москва, , 21:02 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о причинах кризисных явлений в Европейском союзе. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-1».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Может быть, наконец, наши западные коллеги смогут сами, без нашей подсказки, честно сказать, что они просто слишком увлеклись интригами», — отметила Захарова.

Дипломат отметила, что в основе подходов стран содружества в отношении с Россией лежат не научные разработки, а политические интриги.

«В основе всего глупая политическая интрига, в основе которой не находятся некие научные разработки. Интриги в международных делах — это так всегда было, но ведь они должны основываться на понимании фактуры», — резюмировала Захарова.

Как подчеркнула дипломат, странам ЕС и НАТО нужно осмыслить последние десять лет своей истории, в частности создание мифов об угрозе со стороны России.