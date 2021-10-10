Белград, 10 октября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич начали переговоры в Белграде, сообщает 10 октября пресс-служба МИД РФ.

Predsednik.rs Сергей Лавров и Александр Вучич

В ходе этой встречи глава МИД России и президент Сербии тепло поприветствовали друг друга.

После этого переговоры продолжились в закрытом режиме без присутствия журналистов.

Встреча проходит в президентском дворце Белграда.