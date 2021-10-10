Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Один из сотрудников Министерства ВМС США задержан за передачу иностранцам секретной информации об атомных подводных лодках, сообщает 10 октября официальный сайт Министерства юстиции США.

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По утверждению минюста, в апреле 2020 года 42-летний Джонатан Тоэби пытался связаться с представителями иностранного государства, предлагая продать им секретные данные о силовых установках атомных субмарин ВМС США. В результате на него вышел сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США, представившийся иностранным агентом.

Тоэби при содействии жены дважды передал агенту секретные данные, получив за них порядка $100 тыс. в криптовалюте

Указанный сотрудник Министерства ВМС США вместе с его супругой были задержаны в штате Западная Вирджиния и обвиняются в передаче иностранному государству секретных данных.

Им грозит пожизненное тюремное заключение и денежный штраф до $100 тыс.

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