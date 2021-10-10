Париж, 10 октября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. За последние два дня около 40 небольших лодок, на борту которых было 1115 мигрантов, пересекли Ла-Манш чтобы оказаться в Британии, сообщает 10 октября министерство внутренних дел Франции.

Мигранты

По данным ведомства, французские пограничники 8 и 9 октября задержали около 800 нелегальных мигрантов.

При этом отмечено, что в сентябре было зафиксировано рекордное количество из 3879 мигрантов, переправившихся в Британию из Франции. Всего с начала года на британский берег перебрались свыше 18 тыс. мигрантов, тогда как в 2020 году это число не превышало 8,5 тыс.

Стоит отметить, что правительство Британии выделило Парижу дополнительное финансирование для увеличения числа полицейских патрулей на северном побережье Франции.