Берлин, 10 октября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Ограждение регионального аэропорта Нижнего Рейна в Германии было пробито автомобилем, из-за чего один из авиарейсов пришлось перенаправить, сообщает 10 октября агентство DPA.

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Установлено, что инцидент произошел по причине плохого самочувствия водителя — 59-летнему мужчине стало плохо за рулем.

Автомобиль съехал с дороги, проломил ограждение, а затем некоторое время продолжал ехать рядом со взлетно-посадочной полосой.

Из-за подозрения попытки теракта на место происшествия прибыло большое число сотрудников правоохранительных органов.

Аэропорт прервал свою работу примерно на 40 минут.

Водитель, ставший виновником инцидента, находится в больнице. По некоторым данным, в его крови обнаружен алкоголь.