Москва, , 18:20 — REGNUM Использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента давления на Россию стали западные страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ее (ОЗХО) используют как инструмент давления на нашу страну, — сказала Захарова. — … Не столько прямого давления…, но как постоянную возможность привлекать внимание к определенной теме, к определенной повестке, а именно неких незаконных действий нашей страны вокруг и около химического оружия».

Как передавало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия категорически отвергает обвинения западных стран в причастности Москвы к применению нервно-паралитического вещества «Новичок».