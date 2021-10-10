Новосибирск, 10 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 11 октября, ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега; ветер северный 4−9 м/с, температура воздуха −1… +1 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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В Новосибирской области в понедельник, 11 октября, будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега; температура ночью −2… +3 °C, при прояснениях до — 7 °C, днём — +1… +6 °C.

Во вторник, 12 сентября, в регионе прогнозируется −3… +2 °C, при прояснениях до — 8 °C.