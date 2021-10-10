Москва, 10 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Сегодня сторонники Эдуарда Лимонова установили ему памятник на Троекуровском кладбище в Москве. Установить эту скульптуру на кладбище было последней волей Лимонова.

Андрей Дмитриев Памятник Эдуарду Лимонову на Троекуровском кладбище Москвы

Памятник выполнен известным московским скульптором Михаилом Баскаковым — членом Московского союза художников, лауреатом московских, всероссийских и международных конкурсов и выставок.

Скульптура была изготовлена еще при жизни Эдуарда Лимонова. Автор изобразил политика идущим вперед с арматурой в руке. Самому Лимонову этот образ очень понравился, он назвал монумент «очень хорошим и злым» и отражающим его как «агрессивного человека».

Партия «Другая Россия Э. В. Лимонова» благодарит за помощь в реализации этого проекта скульптора Михаила Баскакова, адвоката Сергея Беляка, издателя Арама Габрелянова, представителя Нагорного Карабаха Альберта Андряна, писателя Сергея Шаргунова, главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова, харьковских друзей Э. Лимонова, журналистов Константина Кеворкяна и Константина Попова, музыканта Рича, рэпера Хаски, проект @wargonzo и лично Семена Пегова, а также ещё нескольких людей, пожелавших остаться неизвестными.

Авторская страница Эдуарда Лимонова в ИА REGNUM: https://regnum.ru/analytics/author/eduard_limonov.html