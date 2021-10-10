Новороссийск, Краснодарский край, 10 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. 16 октября в армянской общине Краснодарского края состоится знаменательное событие. В городе-герое Новороссийске пройдёт торжественная церемония освящения храма Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя) епархии Юга России Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). Строительство храма, расположенного в Новороссийске по улице Судостальской, дом 2, было начато еще в 2001 году, и потому не случайно, что его официальное открытие — столь долгожданное событие.

Алексей Колчин ИА REGNUM В храме

В город-герой на празднование съедутся руководители армянских общин и священнослужители армянских церквей со всего Юга России. Ожидается также приезд делегации из Армении во главе с Верховным патриархом Армянской апостольской церкви, Католикосом всех армян Гарегином Вторым. Среди официальных гостей в этот значимый для армян Краснодарского края день будут представители краевой и местной администрации, духовные лица Русской Православной Церкви (РПЦ), а также других религиозных конфессий, действующих на Кубани.

К вопросу открытия культового комплекса представители ААЦ и горожане подошли не спеша, основательно. Иначе и быть не могло, ведь это знаковые места, обильно политые кровью советского народа в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Для проживающих в Новороссийске армян память о советских солдатах священна, ибо предки армян принимали самое активное участие в боях с фашистами за Новороссийск, за получивший мировую известность плацдарм — Малую Землю. Воевавшие в составе легендарной 89-й стрелковой Армянской Таманской орденов Красного знамени, Кутузова II степени, ордена Красной звезды дивизии армяне показали пример массового героизма. Под Новороссийском Унан Аветисян повторил подвиг Александра Матросова, прикрыв своим телом амбразуру, за что посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза; в книгу памяти навечно вписаны имена воинов-таманцев Героев Советского Союза Сурена Аракеляна, Джагана Караханяна и многих других.

К открытию Храма взывала не только память героических предков, но и чаяния народа о сегодняшнем и завтрашнем дне. Это особо актуально в настоящее время, когда предпринимаются попытки расшатать вековые религиозные и светские устои. Именно поэтому Армянская Церковь придает особую важность духовному воспитанию своей паствы на принципах добрососедства, законопослушания и уважения традиций.

Армянская Церковь поддерживает теплые отношения со многими конфессиями, строго следуя христианским заповедям. В этом ряду особое место занимает Русская Православная Церковь, отношения с которой уходят далеко вглубь веков. О взаимоотношениях двух Церквей в 2013 году на торжественной церемонии освящения храмового комплекса ААЦ в Москве на Трифоновской улице в своем выступлении емко отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Наши Церкви, Русская Православная Церковь и Армянская Апостольская Церковь, находятся в добром, братском сотрудничестве и взаимодействии на протяжении столетий. Этот христианский фундамент является той общей платформой, на которой вырастает духовная жизнь россиян и армян. И нет более мощной объединяющей основы, чем общие ценности. Глубоко убежден, что дальнейшее развитие отношений между РПЦ и ААЦ, совместная работа, осуществление совместных проектов будут содействовать духовному возрастанию наших народов, а значит, укреплению связей между нашими народами — тех связей, которые прочнее любых политических и экономических взаимоотношений».

Открытие нового очага христианской культуры является всенародным делом. Поэтому на данную процедуру кроме прихожан ААЦ приглашены деятели Русской Православной Церкви, государственные деятели, представители казачества, христианских конфессий и различных национальных общин, проживающих в Новороссийске.

Всем мира и согласия!

Агаси Арабян, президент общественной организации «Джавахкская диаспора России»