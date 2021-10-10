Новосибирск, 10 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2237 пациентов, в том числе 42 ребёнка. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 266 человек, на ИВЛ — 41 пациент», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 583 092 теста на коронавирус.