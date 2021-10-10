Москва, 10 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Введённые в отношении российских предприятий санкции усложнили процесс замены комплектующих изделий Международной космической станции. Об этом говорится в статье журнала «Космическая техника и технологии».

NASA Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»

В материале издания ракетно-космической корпорации «Энергия» отмечается, что ряд приборов и блоков для российского сегмента МКС изготавливался на предприятиях, которые попали под антироссийские санкции. Также некоторые предприятия, изготавливающие комплектующие для МКС, прекратили существование или перешли под юрисдикцию других стран (Украина).

«Это привело к дефициту КИ [комплектующих изделий] для замены и существенно усложнило процессы замены КИ на модулях РС МКС в процессе полёта, увеличило затраты и продолжительность проведения работ по изготовлению КИ», — говорится в статье.

В материале отмечается высокий уровень износа элементной базы орбитальной станции. Из 1727 элементов российского сегмента МКС выработали свой ресурс 641 изделие.

При этом анализ специалистов РКК «Энергия» показывает, что МКС может функционировать до 2024 года. Для нормальной работы станции потребуется постоянный контроль за техническим состоянием систем.