Вашингтон, 10 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Пандемия нового коронавируса превратилась в США в новую фетиш-моду, а демонстрация лояльности и послушания американских граждан сделали из мер по борьбе с нею фактически новую религию. Об этом 10 октября говорится в материале издания Оctagon.media.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«В США эпидемия коронавируса превратилась в новую фетиш-моду. В продаже многочисленные гаджеты с символикой успешной вакцинации от COVID-19, с изображением основных действующих фигур эпидемии. Демонстрация лояльности и гражданского послушания сделали из мер по борьбе с коронавирусом новую религию», — отмечается в статье.

Также указывается, что в магазинах США можно за $15−20 приобрести свечки с фотографиями главного иммунолога Энтони Фаучи и молитвой за здоровье, где ему высказывается благодарность за вклад в борьбу с эпидемией.

При этом добавляется, что изображение Фаучи также присутствует на продаваемых кружках, флешках и даже на рождественских декорациях. Помимо того, становятся популярными серебряные колье с гравировкой «Вакцинирован», бейджи с надписью: «Привит» и футболки c надписями: «Вакцинирован, спасибо учёным за это» и «Вакцинирован, но всё равно держитесь от меня подальше».

Кроме того, уточняется, что разнообразная атрибутика этого культа несет посыл: «Я прошёл вакцинацию, следуй моему примеру», и ее даже поддержала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, на прошлой неделе вышедшая на публику с ожерельем с гравировкой «Вакцинирована» и связавшая это с религиозным смыслом.

«Я хочу, чтобы вы стали моими апостолами. Хочу, чтобы вы вышли и рассказали об этом, и сказали, что это долг каждого перед друг другом. Мы любим друг друга. Иисус научил нас любви к ближнему и к тому, как её демонстрировать, и чтобы позаботиться друг о друге, достаточно сказать: «Пожалуйста, сделай прививку, потому что я тебя люблю, и я хочу, чтобы ты остался жив», — сказала она.

Помимо того, отмечается, что также в стране становятся популярными изображения исторических и библейских героев в защитных масках, а также тема нового заболевания даже появилась в детских книгах.

«Всё это перешло от кризиса общественного здравоохранения к кризису психического здоровья, оккультной одержимости COVID-19», — заявил по этому поводу политический комментатор Кэндас Овенс в эфире Fox News.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что, по его мнению, люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, попадают в реанимацию крайне редко.