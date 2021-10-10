Барнаул, 10 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Ввиду сложившихся в 2021 году погодных условий отопительной сезон в Алтайском крае стартовал раньше обычного, но при обычных проблемах: не все муниципалитеты успели подготовиться к подаче тепла. Потребовалось вмешательство прокуратуры региона. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Сайт СГК Отопительный сезон в Рубцовске

Существенные проблемы с запуском отопления возникли на территориях Завьяловского, Мамонтовского, Михайловского, Хабарского и Третьяковского районов. Виной тому стали затянувшиеся ремонтные работы на котельных и тепловых сетях по причине позднего заключения муниципалитетами контрактов с подрядчиками, нарушения сроков исполнения таких контрактов, отсутствия нормативного запаса топлива.

В Хабарском и Третьяковском районах вплоть до октября отсутствовала электрическая энергия на котельных по причине значительной задолженности теплоснабжающих предприятий ООО «Хабарское МОКХ» и МУП «Старт» перед АО «Алтайкрайэнерго», АО «Алтайэнергосбыт».

Действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и подрядных организаций, гарантирующих поставщиков электрической энергии органами прокуратуры дана правовая оценка.

По результатам проверочных мероприятий прокурорами перечисленных районов внесено 10 представлений, в суды направлено три исковых заявления о возложении обязанности сформировать нормативные запасы топлива, организовать надлежащее теплоснабжение потребителей, инициировано привлечение виновных лиц в административной ответственности.

Мерами прокурорского реагирования обеспечена подача тепловой энергии потребителям Завьяловского, Мамонтовского, Михайловского, Хабарского и Третьяковского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2021 года из-за долгов перед энергетиками в Алтайском крае были отключены 164 муниципальные котельные.

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