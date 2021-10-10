Лондон, 10 октября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Более 2 млн бустерных прививок от COVID-19 сделали в Великобритании. Об этом 10 октября сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Ревакцинация или бустерная прививка делается через шесть месяцев после получения второй дозы вакцины от коронавируса. В Великобритании, по данным Национальной службы здравоохранения, уже сделано более двух миллионов таких прививок.

Ревакцинация в стране проводится в первую очередь людям, входящим в группу риска по COVID-19. Это граждане старше 50 лет, медики и работающие в социальной сфере, а также люди с хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Британии за сутки было выявлено почти 35 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 133 человека.