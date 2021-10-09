Москва, , 22:59 — REGNUM Представители Европейского союза должны думать о внутренних проблемах. Об этом 9 октября заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Россия и Турция не смогут стать «сверхдержавами».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

»Боррелю и вообще ЕС стоило бы, опять же, сфокусироваться в большей степени на том, что происходит у них внутри, — сказала дипломат. — И почему США так нацелены на сдерживание РФ и Китая».

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе своего выступления на форуме «Новая экономика» в Мадриде заявил, что Россия и Турция не смогут стать «сверхдержавами».